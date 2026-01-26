È ancora allerta meteo per la Sardegna, con la sua terra già gonfia d’acqua a causa di un lungo periodo di piogge, mentre si fanno ancora i conti dei danni del passaggio del ciclone Harry.

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio idraulico e idrogeologico che vale per tutta l’Isola fino alle 23,59 di domani, martedì 27 gennaio.

Il cielo, secondo le previsioni dell’Arpas, domani sarà «inizialmente poco nuvoloso. Generalmente nuvoloso a partire dalle ore centrali, con precipitazioni da isolate a sparse a cumulato debole, anche a carattere di rovescio o temporale».

Le temperature minime saranno in calo «specie sulle zone occidentali». Le massime sono previste in aumento. I venti saranno sud-occidentali, «generalmente deboli ma fino moderati sul nord-ovest dell'Isola e sui principali rilievi, in generale rinforzo dalla tarda serata».

