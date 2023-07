È iniziata con qualche settimana di ritardo, ma dallo scorso weekend l’estate ha travolto la Sardegna. Le temperature sono schizzate negli ultimi giorni, superando in certi casi anche la soglia critica dei 40 gradi.

Ora la Protezione civile regionale mantiene alta l’attenzione, con un allerta – iniziata ieri – estesa sino alla serata di giovedì: da oggi a dopodomani, le temperature massime saranno «diffusamente superiori ai 37 gradi, con locali picchi intorno ai 44 gradi». A spaventare sono anche le previsioni per la notte, col grande caldo che potrebbe togliere il sonno agli abitanti dell’isola: previste temperature minime da 24 gradi, ma in molti casi si supererà quota 30.

Chi spera in una tregua dovrà attendere la giornata di venerdì, quando è previsto un calo delle temperature. Il termometro potrebbe segnare qualche tacca in meno anche sabato, ma mancando ancora quattro giorni non sono escluse nuove modifiche alle previsioni.

