Anche i consiglieri di minoranza del Comune di Terralba Maria Cristina Manca, Gabriele Espis, Sebastiana Floris e Alessandro Murtas, accolgono con favore la recente comunicazione dell’assessore regionale agli Enti Locali Francesco Spanedda, che ha annunciato l’avvio formale dell’iter per la cessione al Comune del compendio immobiliare della borgata di Marceddì. Un passaggio definito «storico» dai quattro consiglieri, che parlano di un risultato frutto di un lavoro portato avanti negli anni da diverse amministrazioni.

«Siamo felici di questo traguardo di squadra, spesso costruito in silenzio - affermano - perché Marceddì è parte essenziale dell’identità di Terralba. Dopo il trasferimento delle strade sotto la Giunta Solinas, oggi la Giunta Todde grazie all’impegno dell’assessore Spanedda e al supporto dei consiglieri regionali Antonio e Alessandro Solinas e Salvatore Cau, ha permesso di compiere un passo decisivo».

Il percorso amministrativo, evidenzia la minoranza, aveva già vissuto un momento chiave con il passaggio del villaggio alla Regione, avvenuto durante il mandato del sindaco Pietro Paolo Piras. La minoranza guarda ora alla fase operativa e richiama l’amministrazione a un impegno massimo. «È fondamentale che la gestione della fase successiva avvenga con equità, trasparenza e tempi rapidi, garantendo ai privati il diritto di prelazione». I consiglieri annunciano che seguiranno con attenzione ogni passaggio amministrativo.

