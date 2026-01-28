Stop ai lavori per la realizzazione del nuovo mega depuratore nel Lungomare Anglona di Castelsardo. La responsabile dell’area Vigilanza del Comune ha disposto la revoca immediata di tutte e tre le ordinanze relative al nulla osta che prevedevano la manomissione e all’occupazione del suolo pubblico per gli interventi di costruzione dell’Impianto di sollevamento “Ovest” nel Lungomare Anglona, dell’impianto di sollevamento “Est” in via Colombo – Piazza 900 e sull’intero territorio comunale, compreso l’agro. La prima ordinanza del 20 gennaio 2025 risulta «affetta da vizio di incompetenza, in quanto ha disposto la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico in assenza di un presupposto titolo urbanistico-edilizio e al di fuori delle competenze proprie dell’organo emanante».

Le ordinanze del 15 gennaio 2026 e del 21 gennaio seguente, invece, sono «finalizzate a sospendere ogni effetto viabilistico, occupazionale e di manomissione del suolo pubblico sino alla conclusione delle valutazioni di competenza». Sospensioni che mettono a rischio l’opera importante di adeguamento dello schema fognario depurativo che collega il centro urbano alla frazione di Lu Bagnu. Il 31 agosto 2026, infatti, è il termine ultimo perentorio fissato dalla Commissione Europea per il completamento di tutti i lavori e la certificazione delle spese del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), entro la quale devono essere terminati i progetti e collaudate le opere. Il gruppo consiliare Castelsardo Bene Comune ha presentato una interrogazione per conoscere, tre le altre motivazioni: «Lo stato del procedimento del ricorso da parte della società Abbanoa S.p.A. al Tar Sardegna contro il Comune di Castelsardo, e quale sia l’attuale situazione del progetto sotto il profilo della legittimità edilizia e quali siano i tempi previsti per concludere le valutazioni di competenza che hanno portato alla sospensione». Inoltre il gruppo di opposizione chiede quali azioni si intendano intraprendere per garantire la realizzazione del nuovo schema fognario (collettori e depuratore) di Castelsardo e Lu Bagnu considerando che la scadenza per il completamento di tutti i lavori è prevista entro l’estate prossima.

© Riproduzione riservata