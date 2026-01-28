Incontro istituzionale fra i sindaci del distretto socio‑sanitario Ales‑Terralba e la direzione generale della Asl 5 di Oristano, guidata da Grazia Cattina. Un confronto definito “franco e costruttivo”, nato per affrontare le principali emergenze come la carenza di medici di base, turni irregolari nelle guardie mediche e necessità di potenziare gli Ascot .

I sindaci hanno chiesto interventi immediati, sottolineando l'urgenza di nuovi ambulatori e la formalizzazione della convenzione tra Unione dei Comuni e Asl per i progetti Snai e tra di questi . spiccano l'ospedale di comunità e il centro per i disturbi alimentari previsti ad Ales.

La direttrice Cattina ha annunciato l'arrivo di cinque nuovi medici e un prossimo bando per ulteriori reclutamenti, oltre all'apertura di nuovi Ascot ad Ales, Laconi e Mogoro . Sul fronte delle guardie mediche, Cattina ha invitato i cittadini a utilizzare il numero 116117 , attivo 24 ore su 24, per una corretta gestione delle emergenze. La direttrice ha poi realizzato un sopralluogo a Terralba nell'area destinata alla futura Casa di Comunità, un intervento da oltre sei milioni di euro.

Al termine sindaci e Asl hanno definito l'incontro collaborativo e di un metodo di lavoro condiviso per affrontare le criticità della sanità locale.

