Arzachena, Orecchioni e Occhioni nella Giunta cittadinaCareddu e Fresu mantengono le deleghe ma da consiglieri, Alessandro Careddu capogruppo al posto di Michele Occhioni
Arzachena rinnova parte della Giunta comunale con un avvicendamento nella seconda metà del mandato. Il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato il decreto di nomina che, a partire da oggi, 28 gennaio, sancisce l’ingresso nell’esecutivo di Nicoletta Orecchioni e Michele Occhioni.
Per entrambi si tratta di una conferma delle deleghe già seguite negli ultimi anni: Orecchioni assume l’incarico di assessore allo Sport e Spettacolo, mentre Occhioni quello all’Ambiente e alla Pubblica istruzione.
Una scelta improntata alla continuità amministrativa, che non modifica l’assetto delle competenze e consente di proseguire senza interruzioni i progetti avviati dal 2022 in settori considerati strategici per la città, dalla tutela del territorio alle politiche educative, fino alla promozione delle attività sportive e culturali.
Restano invariati anche gli altri incarichi: Stefania Fresu, ora ex assessora, mantiene le deleghe alle Attività produttive e ai Trasporti; Alessandro Careddu, ora ex assessore, quelle ai Servizi sociali e alla Protezione civile, assumendo inoltre il ruolo di capogruppo di maggioranza al posto di Occhioni.
Con questo decreto, i due neo assessori entrano a pieno titolo a far parte della Giunta comunale, condividendone scelte e responsabilità amministrative e percependo la prevista indennità assessoriale.
«Questo passaggio, concordato fin dall’inizio del mandato, rientra in una naturale dinamica di rotazione degli incarichi – ha spiegato il sindaco Ragnedda – l’obiettivo è rispondere con efficienza alle sfide che attendono Arzachena, valorizzando il lavoro svolto e accogliendo con fiducia il contributo dei nuovi assessori».
La nuova squadra di governo cittadino è composta dal sindaco Roberto Ragnedda, dal vicesindaco Alessandro Malu e dagli assessori Claudia Giagoni (Turismo e Commercio), Nicoletta Orecchioni, Michele Occhioni e Massimo Azzena (Lavori pubblici e Manutenzioni).