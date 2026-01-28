Arzachena rinnova parte della Giunta comunale con un avvicendamento nella seconda metà del mandato. Il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato il decreto di nomina che, a partire da oggi, 28 gennaio, sancisce l’ingresso nell’esecutivo di Nicoletta Orecchioni e Michele Occhioni.

Per entrambi si tratta di una conferma delle deleghe già seguite negli ultimi anni: Orecchioni assume l’incarico di assessore allo Sport e Spettacolo, mentre Occhioni quello all’Ambiente e alla Pubblica istruzione.

Una scelta improntata alla continuità amministrativa, che non modifica l’assetto delle competenze e consente di proseguire senza interruzioni i progetti avviati dal 2022 in settori considerati strategici per la città, dalla tutela del territorio alle politiche educative, fino alla promozione delle attività sportive e culturali.

Restano invariati anche gli altri incarichi: Stefania Fresu, ora ex assessora, mantiene le deleghe alle Attività produttive e ai Trasporti; Alessandro Careddu, ora ex assessore, quelle ai Servizi sociali e alla Protezione civile, assumendo inoltre il ruolo di capogruppo di maggioranza al posto di Occhioni.

Con questo decreto, i due neo assessori entrano a pieno titolo a far parte della Giunta comunale, condividendone scelte e responsabilità amministrative e percependo la prevista indennità assessoriale.

«Questo passaggio, concordato fin dall’inizio del mandato, rientra in una naturale dinamica di rotazione degli incarichi – ha spiegato il sindaco Ragnedda – l’obiettivo è rispondere con efficienza alle sfide che attendono Arzachena, valorizzando il lavoro svolto e accogliendo con fiducia il contributo dei nuovi assessori».

La nuova squadra di governo cittadino è composta dal sindaco Roberto Ragnedda, dal vicesindaco Alessandro Malu e dagli assessori Claudia Giagoni (Turismo e Commercio), Nicoletta Orecchioni, Michele Occhioni e Massimo Azzena (Lavori pubblici e Manutenzioni).

