Venerdì 30 gennaio, negli spazi di “Casa Contu”, a Morgongiori, si terrà l’atto finale dell’iniziativa “Sta Arrivando Natale”, organizzata dalla Pro Loco.

Infatti, l’associazione ha organizzato, a partire dalle 16, un incontro per consegnare le pergamene ricordo della prima edizione dell’evento.

È invitata a partecipare tutta la comunità. «Sarà l'occasione – commenta il presidente della Pro Loco Costantino Statzu - per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa”. Un riconoscimento a tutti coloro che hanno impreziosito le vie del paese con le decorazioni natalizie.

«Quest'anno – prosegue Statzu – sono stati allestiti nove presepi, oltre a due alberi di Natale, incluso quello della Pro loco, vicino alla nostra sede. Sarà una serata organizzata per ringraziare tutti i partecipanti, compresi i ragazzi della comunità terapeutica che hanno partecipato con due presepi». Al termine la merenda offerta dalla Pro Loco.

