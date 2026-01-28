Morgongiori, l'ultimo appuntamento dell'iniziativa "Sta Arrivando Natale"La Pro Loco ha organizzato un incontro per consegnare le pergamene ricordo
Venerdì 30 gennaio, negli spazi di “Casa Contu”, a Morgongiori, si terrà l’atto finale dell’iniziativa “Sta Arrivando Natale”, organizzata dalla Pro Loco.
Infatti, l’associazione ha organizzato, a partire dalle 16, un incontro per consegnare le pergamene ricordo della prima edizione dell’evento.
È invitata a partecipare tutta la comunità. «Sarà l'occasione – commenta il presidente della Pro Loco Costantino Statzu - per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa”. Un riconoscimento a tutti coloro che hanno impreziosito le vie del paese con le decorazioni natalizie.
«Quest'anno – prosegue Statzu – sono stati allestiti nove presepi, oltre a due alberi di Natale, incluso quello della Pro loco, vicino alla nostra sede. Sarà una serata organizzata per ringraziare tutti i partecipanti, compresi i ragazzi della comunità terapeutica che hanno partecipato con due presepi». Al termine la merenda offerta dalla Pro Loco.