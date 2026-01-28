Guardare oltre i confini del territorio sardo, in direzione di un mercato turistico nazionale e internazionale per vivere il borgo marinaro di Stintino tutto l’anno. Il Comune ha avviato il percorso di sviluppo della 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐋𝐨𝐰 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, organizzando dieci incontri di confronto che si sono realizzati con operatori e stakeholder del territorio, registrando un’adesione dell’85%.

«Un risultato – viene spiegato - che conferma la volontà condivisa di lavorare insieme per una Stintino viva dodici mesi l’anno, con un’offerta più integrata, esperienziale e sostenibile».

Il progetto nasce da una consultazione dal basso che ha coinvolto l’intero sistema turistico stintinese insieme agli stakeholder del territorio, con l’obiettivo di costruire un’offerta integrata e rappresentativa dell’identità locale. Il nuovo catalogo racchiude una proposta turistica completa che unisce turismo outdoor, culturale e nautico, integrandosi con l’offerta ambientalistica, esperienziale ed enogastronomica dell’intero territorio comunale.

«Con 𝐒𝐭𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐋𝐨𝐰 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 – aggiungono gli organizzatori - si vuole riscoprire e condividere la autenticità, i ritmi lenti, la natura, la cultura e le tradizioni che rendono unica la località balneare del Nord Ovest Sardegna. La sfida ora è ambiziosa: posizionare “Stintino Low Season” nei cataloghi dei buyer internazionali che saranno incontrati nelle tre manifestazioni fieristiche, per far conoscere e valorizzare Stintino come destinazione attrattiva e sostenibile in ogni stagione».

