Sabato 31 gennaio, a Villaurbana, una serata evento dedicata a lettura e riflessione. A partire dalle 17.30, nel Centro Socio-Culturale “Agostino Garau”, in via Monte Granatico, è in programma la presentazione e firmacopie del libro “Imperfetto Femminile” di Daniela Nurra. L’autrice dialogherà con Daniele Rocchi.

Prevista anche la partecipazione della Scuola di Danza “Sylphide” con l’insegnante Maria Grazia Dessì.

La serata è organizzata dall’amministrazione comunale, dalla Biblioteca, con il coinvolgimento della Consulta dei “Fili d’Argento”, l’associazione “Donatorinati” e vuole coinvolgere le associazioni del paese.

«La presentazione di un libro che tratta un tema così importante come quello del rispetto dei diritti delle donne contro ostacoli e discriminazioni di genere – commenta l’assessora Maddalena Spiga – Ci auguriamo in una partecipazione di un pubblico maschile, oltre a quello femminile come sempre avviene. Riteniamo che la problematica debba partire da una presa di coscienza del genere maschile e per questo l’auspicio e che la presenza non sia solo femminile».

