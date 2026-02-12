Due serate di concerti, tra due mondi musicali diversi: al Cousinà Late Show di Cagliari l'appuntamento si fa doppio questo weekend, con il repertorio irlandese dei Glee's per venerdì 13 alle 21, e l'indomani con le sonorità statunitensi di Salvatore Amara & The Easy Blues Band, a partire dalle 20:30. Due nuove date nel cartellone invernale del locale di corso Vittorio Emanuele 178, di cui la serata celtica è in collaborazione con Bohemien Eventi.

Un venerdì gaelico

Quello dei Glee's è tra i più noti e longevi complessi del suo genere nell'Isola, in attività fin dal 1981 e da allora arrivati in piazze, teatri, palchi e festival in Italia, Regno Unito e, ovviamente, Irlanda. In oltre quarant'anni di concerti non si sono però mai rifiutati di esibirsi proprio dove molta della musica gaelica è nata, ossia i pub: in un repertorio folk che abbraccia polke, jigs, reels e ballate tipiche della tradizione dell'Isola di Smeraldo, i Glee's recuperano anche gemme della cultura popolare sarda, riarrangiate in chiave celtica e prova di un'inaspettata vicinanza tra culture. Il gruppo torna ora nel capoluogo dopo una tournéé britannica, portando con sé tutta l'emozione trascinante dei live.

E un sabato blues

Veterana è anche la formazione del cantautore e chitarrista Salvatore Amara, la Easy Blues Band: formata nel 1993 proprio per iniziativa del leader, la Band si presenterà al locale cagliaritano in versione elettrica, vedendo affianco ad Amara i musicisti Roberto Loi (basso) e Fabio Cuccu (batteria). Il concerto andrà a mescolare brani originali – tratti dai ben otto album firmati dal gruppo negli anni – con una vasta selezione di oltre cinquecento brani fra blues, dintorni e oltre, andando a toccare le scene mississippiana, country, chicagoana e il texana, in un flusso di generi che va dal boogie al funk, dal rock'n'roll all'r&b tradizionale, dal western al gospel.

La formazione, lanciata nel circuito anche grazie alla vittoria del Narcao Blues Festival nel 1995 e al tour svizzero di tre anni dopo, vanta ormai da vent'anni una gradita presenza fissa ai principali festival del genere in Sardegna, oltre ad aver supportato dal vivo icone come B.B. King e Jeff Healey. Amara è inoltre autore di "Un salto nel Bues", testo autobiografico tra crescita personale e scoperta musicale.

