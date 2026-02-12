Rinviato per maltempo l'evento "Fantasias de Ballos", inserito nel Carnevale Tissese insieme alla "Frittellata in piazza”, simbolo dell'accoglienza di Tissi e momento di convivialità che ogni anno richiama famiglie, giovani e visitatori. Il gruppo si esibirà con musiche e balli il 20 febbraio alle 18.30 nella piazza municipale. Il forte vento ha costretto l’amministrazione comunale e le associazioni locali ad annullare l'iniziativa come in altre realtà vicine.

La tre giorni del Carnevale proseguirà Martedì Grasso, il 17 febbraio alle 18 con la favata e ceciata in piazza. A rendere la serata più coinvolgente saranno la partecipazione del gruppo di maschere tradizionali sarde di Neoneli, Sos Corriolos e le sonorità di Ballade Ballade Bois, per un mix di cultura popolare e festa comunitaria.

Il momento più atteso arriverà sabato 21 febbraio alle 15.30, quando le vie del centro si animeranno con la grande sfilata dei gruppi allegorici: maschere, colori e creatività attraverseranno le strade del paese, aprendo un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla partecipazione. La manifestazione è organizzata dall'associazione Sing Sing Sing e dall’amministrazione comunale con il comitato santa Vittoria e Santa Anastasia.

