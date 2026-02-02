Sardegna al buio. Non è solo colpa del ciclone Harry e del maltempo, guasti continui, reti vecchie, manutenzioni mancate, sono la causa dei blackout diffusi in tutta l’Isola. Disagi per migliaia di sardi in decine di comuni.

Cagliari è un caso: luci spente in strade e case in molti quartieri nei giorni scorsi. Ma i problemi si segnalano nel Sulcis, dove i sindaci sono sul sentiero di guerra contro Enel distribuzione, in Barbagia, dove nel Gennargentu sono muti anche i telefoni, in Ogliastra. Protesta la presidente dell’Anci Daniela Falconi: così non può continuare.

Si calcola che nel Sud dell’Isola le interruzioni della corrente elettrica arrivino a una media annua di 105 minuti continuativi per utente.

I servizi su L’Unione Sarda oggi in edicola.

© Riproduzione riservata