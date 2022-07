Ancora incendi in Sardegna, con 14 episodi nella sola giornata di oggi, sul territorio regionale. Per due di questi il Corpo forestale ha utilizzato i mezzi aerei in aggiunta alle squadre a terra.

Le emergenze si sono registrate a La Maddalena, in località “S. Trinità”, con operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di La Maddalena, con l'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara. Sono intervenute una squadra della Compagnia barracellare di La Maddalena, una squadra dei Vigili del fuoco di La Maddalena e una di volontari delle associazioni di La Maddalena AVPC. Il rogo ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di macchia mediterranea.

A Macomer, in zona “stazione di Campeda”, l’intervento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Macomer, con l’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa Santa Maria. L'incendio si è sviluppato in una superficie destinata a pascolo.

Ma oggi le squadre a terra e i mezzi aerei sono stati impegnati anche per spegnere ulteriori fiamme attive da riaccensione e per bonificare le aree che ieri sono state colpite dai roghi.

A Mandas, in località Santa Barbara, sono intervenuti il personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, con gli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, Sorgono e San Cosimo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 400 ettari di cui circa 120 di superficie boschiva. Le operazioni di spegnimento delle fiamme attive si sono concluse in mattinata. Mentre proseguono le bonifiche a terra sul perimetro dell'area percorsa dal fuoco.

A Villamassargia, località “Efisio Marces-S'Ega de Coremò”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia e di Siliqua, con il personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai, Pula e Fenosu (elicottero pesante SuperPuma) e 1 Canadair. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fluminimaggiore, Santadi e Nuxis e 4 squadre di volontari delle associazioni di Siliqua, Villamassargia, Terraseo Narcao. L’incendio ha percorso una superficie di circa 50 ettari di bosco (30) e incolti (20). Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio.

Infine, per l’incendio di Portuscuso, in località “Paringianu”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sant'Antioco e Fluminimaggiore, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Pula. Sono intervenute 2 squadre dei Vigili del fuoco di Carbonia e 4 squadre di volontari delle associazioni di Gonnesa, Carbonia e Sant'Antioco.

Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 100 ettari di macchia mediterranea e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 10 di questa mattina.

