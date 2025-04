Plastic Free Onlus celebra la 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Una serie di appuntamenti, tra il 26 e 27 aprile, che coinvolgeranno molti comuni dell’Isola con eventi di raccolta di rifiuti e sensibilizzazione ambientale, contribuendo così alla più grande mobilitazione civica nazionale contro l’inquinamento da plastica. In tutta Italia si svolgeranno 222 appuntamenti, con l’obiettivo di rimuovere oltre 100.000 chili di rifiuti.

La mobilitazione fa parte della missione dell’associazione, attiva dal 2019, per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti virtuosi. Confermate le giornate di raccolta in Sardegna: il 26 aprile a Cagliari, Oristano, Aglientu, Castelsardo, Osilo, San Teodoro, Sorso; il 27 Aprile a Sestu, Ales, Iglesias, Teulada, Badesi, Budoni, Porto Torres, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sassari e Nuoro. Annullati e rinviati gli eventi di Golfo Aranci e Elmas.

«Come referente regionale della Sardegna non posso che essere orgogliosa del lavoro che stiamo portando avanti insieme, con passione e determinazione», dichiara Francesca Carone, referente regionale di Plastic Free per la Sardegna. «Questa terra straordinaria, ricca di bellezze naturali, coste mozzafiato e una biodiversità che va tutelata, merita tutto il nostro impegno. E sapere che in tantissimi, da Nord a Sud dell’Isola, siamo uniti per fare la nostra parte è un’emozione enorme. Un ringraziamento speciale a tutti i referenti provinciali e comunali, ai volontari e a chi ogni giorno sceglie di mettersi in gioco. Le nostre azioni parlano chiaro: la Sardegna c’è e fa la differenza! Ringrazio il vicereferente regionale Andrea Pigato e anticipatamente tutti coloro parteciperanno a queste raccolte nonostante le festività. Continuiamo così, insieme, per un futuro sempre più plastic free!»

Le attività si svolgeranno con il supporto di Treedom, BCorp italiana e sustainability partner dell’iniziativa. La collaborazione permetterà, a sostegno delle attività ambientali dell’associazione, di piantare degli alberi. Plastic Free Onlus, a oggi, ha coinvolto oltre 260.000 volontari, raccolto 4,4 milioni di chili di rifiuti, e realizzato più di 7.800 appuntamenti di pulizia ambientale. Solo in Sardegna, da inizio anno, si sono svolti 41 appuntamenti, coinvolte 500 persone e rimossi circa 17.400 chili di plastica e rifiuti. Quasi 600, inoltre, gli studenti che hanno assistito a lezioni di sensibilizzazione.

«Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10.000 volontari in una due giorni di pura energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta», spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. «Chiunque potrà iscriversi gratuitamente scegliendo l’appuntamento più vicino nella pagina Eventi del nostro sito».

© Riproduzione riservata