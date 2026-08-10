Sono stati individuati e fermati in meno di 24 ore i due presunti responsabili di una rapina avvenuta sabato pomeriggio sul frequentatissimo lungoporto di Porto Rotondo: un uomo era stato avvicinato e gli era stato strappato dal polso un orologio del valore di 100mila euro.

Gli elementi raccolti nelle ore immediatamente successive hanno consentito ai carabinieri del reparto territoriale di Olbia di identificare e rintracciare i due rapinatori, entrambi già noti per precedenti specifici. Erano pronti a scappare in Francia, dove risiedono.

Al momento del controllo, i due hanno tentato di sottrarsi ai militari, divincolandosi nel tentativo di allontanarsi e fornendo successivamente false generalità. Ma sono stati bloccati e trasferiti in carcere a Bancali.

(Unioneonline)

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