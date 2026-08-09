È ripartita questa mattina alle 8 da La Maddalena, in auto e a bordo del traghetto di linea, così come era arrivata giovedì scorso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei la figlia e una scorta ridotta e discreta, al termine di tre giorni trascorsi tra mare, sole e relax nell’arcipelago. Ieri sera la premier è tornata in piazza XXIII Febbraio, dove ad attenderla c’erano numerosi simpatizzanti di Fratelli d’Italia, insieme al sindaco Fabio Lai, rientrato appositamente dalle ferie, e alla vicesindaca Federica Porcu. Applausi, saluti e molti selfie hanno accompagnato la sua ultima uscita pubblica prima della partenza.

«La Maddalena è meravigliosa, le persone sono molto accoglienti ma anche molto rispettose», ha detto Meloni. «È un territorio splendido, con uno dei mari più belli che abbia visto in vita mia e fondali straordinari». La premier ha raccontato di essersi dedicata anche allo snorkeling e all’apnea: «Mi sono divertita molto e mi sono riposata. La consiglio assolutamente». E alla domanda su un possibile ritorno, come avvenne con l’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi (5 volte) e Mattarella (3 volte) ha risposto sorridendo: «Sono certa che mi rivedrete».

Una vacanza all’insegna della semplicità, iniziata giovedì con un volo di linea da Roma a Olbia, il trasferimento in auto fino a Palau e l’imbarco sul traghetto come tanti altri turisti. Sistemata in una struttura alberghiera cittadina, Meloni ha trascorso gran parte delle giornate in gommone con la figlia, visitando Caprera e poi Spargi, Budelli, Santa Maria e Razzoli, tra bagni, nuotate e pranzi frugali portati in una borsa frigo. Dopo il riserbo iniziale, venerdì la presenza della premier è diventata pubblica con una passeggiata in centro, qualche acquisto, un aperitivo in piazza XXIII Febbraio e una cena in un ristorante con vista su Cala Gavetta. Questa mattina, infine, il saluto all’isola e la partenza.

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