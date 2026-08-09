A Olbia intervento dei vigili del fuoco all’incrocio tra via Barcellona e via San Michele, dove intorno alle 22.30 di sabato sono stati segnalati due furgoni in fiamme. 

Per domare le fiamme è stato necessario il supporto di un'autobotte.

Ingenti i danni ai due mezzi, anche se l'intervento della squadra del 115 ha evitato ulteriori danni nell'area circostante. Non si segnalano feriti. In fase di accertamento le cause che hanno innescato il rogo.

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