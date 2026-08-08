Un ristorante realizzato in legno è stato distrutto nella notte da un violento incendio divampato in località Monte d'Arena, a ridosso della rinomata spiaggia. L’allarme è scattato poco prima delle due. In breve tempo le fiamme hanno avvolto l’intera struttura, distruggendola; sono rimaste soltanto alcune suppellettili e parti in metallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di La Maddalena, affiancati dalla Protezione civile e dalla Compagnia barracellare. Le squadre hanno lavorato per tutta la notte, per circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse alla rigogliosa vegetazione circostante di macchia mediterranea. A favorire le operazioni l’assenza di vento: durante la notte soffiava soltanto una leggera brezza. Lo spegnimento, iniziato poco prima delle 2, si è protratto sino alle 8.30. In mattinata si è poi reso necessario un ulteriore intervento di bonifica.

Provvidenziale la nuova colonnina per l’approvvigionamento idrico, installata pochi giorni fa dall’Ufficio Manutenzioni del Comune di La Maddalena, a poche centinaia di metri dalla rinomata spiagga e dal locale. Ha permesso il rifornimento continuo delle autobotti, evitando trasferimenti di almeno un paio di chilometri.

Durante il rogo è esplosa anche una bombola, fortunatamente senza conseguenze. Le altre presenti non sono scoppiate. Restano da accertare le cause dell’incendio: gli accertamenti dovranno stabilire se l’origine sia accidentale o dolosa.

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