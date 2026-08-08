Allarme nel tardo pomeriggio di ieri a Olbia, nella frazione di Rudalza, per un incendio scoppiato in un deposito attrezzi nel quale erano custoditi anche oli e bombole di acetilene. 

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Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha dovuto anche fare i conto con la propagazione delle fiamme alla macchia mediterranea circostante. 

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Dopo aver domato il rogo gli operatori hanno  impiegato circa due ore per raffreddare le bombole e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.

Sul posto anche gli uomini del corpo forestale e della protezione civile per la bonifica tra la vegetazione. 

(Unioneonline/E.Fr.)

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