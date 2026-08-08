«La solidarietà non va in ferie e neppure il bisogno di sangue»: con questa parola d’ordine Avis Olbia invita al terzo appuntamento per la campagna di donazione in collaborazione con il Red Valley festival. Dopo le tappe nelle chiese della Sacra Famiglia e di San Simplicio l’autoemoteca oggi, dalle 8,30 alle 12,30, sarà al Delta Center della zona industriale a pochi passi dalla Olbia Arena dove tra una settimana si accenderanno i riflettori sul grande happening musicale. Tutti i donatori riceveranno un biglietto omaggio per la manifestazione. Nei due precedenti appuntamenti sono state raccolte 58 sacche di sangue.

«Donare è un gesto semplice che salva vite», spiega il presidente dell’Avis Gavino Murrighile: «Con Red Valley vogliamo ringraziare chi sceglie di farlo e allo stesso tempo creare un ponte tra solidarietà e territorio». Con un’importante precisazione: «I biglietti omaggio non vogliono assolutamente essere un corrispettivo per la donazione, ma solo un modo per restituire attenzione ai donatori che sono stati sempre presenti e vicini alla collettività». L’iniziativa fa parte di una politica avviata da Avis Olbia di coinvolgimento dei giovani che durante l'anno scolastico ha interessato un migliaio di studenti e studentesse.

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