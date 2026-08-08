Priorità a opere pubbliche, politiche sociali e transizione energetica. La giunta comunale di Luras ha adottato il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2027/2029. Il provvedimento (documento pubblicato su amministrazionetrasparente.unionesarda.it) recepisce gli indirizzi strategici del mandato del primo cittadino. Con l’adozione del Dup, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Lutzoni ha fissato le basi strategiche per la gestione futura del Comune.

L’esecutivo ha inoltre effettuato una rimodulazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, rendendo necessario lo slittamento di alcune opere programmate verso le annualità 2027/ 2029, in seguito all’esame dello stato di avanzamento delle progettazioni e delle priorità.

Il documento mira a dare concretezza alle linee programmatiche presentate a seguito delle elezioni dell'8 e 9 giugno 2025. E si articola in nove aree strategiche fondamentali, pensate per rispondere alle esigenze dei cittadini. Focus su politiche di promozione e valorizzazione culturale: sostegno all'associazionismo, valorizzazione dei centri socio-culturali, dei siti storici e della crescita culturale dei cittadini. Attenzione anche a sport e politiche giovanili (inclusione sociale, promozione delle attività e degli eventi sportivi, riqualificazione e gestione degli impianti comunali e scolastici) e politiche sociali (contrasto alla povertà estrema e al disagio, assistenza alle fasce deboli, incentivi alla natalità, gestione dell'asilo nido e della comunità alloggio per anziani, oltre a iniziative di prevenzione sanitaria).

Per quanto riguarda il governo del territorio il Dup annuncia l’adeguamento del Puc e del Piano Particolareggiato del centro matrice al Ppr e al Pai, l’aggiornamento della protezione civile, i piani per il verde e decoro urbano e manutenzione stradale. Gli altri ambiti riguardano le politiche ambientali e transizione energetica (valorizzazione del Lago del Liscia e dell'Olivastro Millenario), il turismo sostenibile (mappatura della rete sentieristica, inserimento della viabilità rurale nei percorsi escursionistici regionali) e istruzione e diritto allo studio.

Infine attenzione alle infrastrutture e sviluppo economico: (rigenerazione urbana, sostegno all'agricoltura, all'artigianato locale e all'edilizia sociale) e al presidio del territorio e protezione civile (potenziamento della videosorveglianza, prevenzione del rischio idrogeologico e contrasto al randagismo). Avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, Luras adotta il Dup semplificato. Ma l'amministrazione sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo della cittadinanza e della massima trasparenza nell'attuazione dei progetti.

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