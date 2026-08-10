Notte di incidenti stradali in Gallura. Il primo allarme allarme intorno alle 23 sulla SP 59, prima dell'ingresso a Baia Sardinia, per uno scontro tra un'autovettura e una moto. Ferito il conducente della moto che è stato trasportato all’ospedale di Olbia dal personale del 118; sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia.

Sempre sulla SP 59, ma nei pressi della frazione La Punga, intorno alle 7 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un'autovettura uscita di strada e che ha finito la corsa contro un muretto a secco. La squadra ha dovuto estrarre l'unico occupante per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Sul posto anche carabinieri ed elisoccorso.

Ad Olbia un altro incidente stradale sulla 125, intorno alle 7, nella rotatoria Toto Spano, dove i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due autovetture coinvolte nello scontro. Sul posto anche carabinieri e 118.

(Unioneonline/v.l.)

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