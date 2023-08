Sei diportisti sassaresi in navigazione nelle acque del Golfo dell’Asinara sono stati salvati alla Guardia Costiera di Porto Torres. L’attività è iniziata intorno alle 14.15 circa in seguito alla ricezione da parte della stazione radio costiera di Porto Cervo, che ha ricevuto un May Day rilanciato da un‘imbarcazione a motore di 12 metri in procinto di affondare nelle acque antistanti il comune di Vignola in località “Punta di li Francesi”.

Ricevuto l’allarme, la Guardia Costiera turritana ha immediatamente contattato il limitrofo Compartimento Marittimo di La Maddalena per richiedere l’intervento in zona di una motovedetta specializzata in ricerca e soccorso in mare data la maggior vicinanza al luogo d’intervento e le tempistiche ristrette imposte dalla situazione emergenziale, in considerazione del fatto che i segnalanti risultavano irreperibili sia telefonicamente che mediante impiego di apparecchiature radio. Giunto sul punto, l’equipaggio della motovedetta CP 306,ha trovato sei persone a bordo del piccolo tender su cui si erano trasferiti a seguito dell’affondamento dell’imbarcazione in cui viaggiavano. Immediatamente sono stati recuperati a bordo dell’unità della Guardia Costiera e condotti nel vicino porto di Santa Teresa di Gallura per ricevere le prime cure del caso.

Il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, Gabriele Peschiulli, ha sottolineato l’importanza della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza, nonché delle apparecchiature di bordo ai fini della salvaguardia della vita umana in mare.

© Riproduzione riservata