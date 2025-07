Trovato un nido di caretta caretta sulla spiaggia di Porto Taverna, nel comune di Loiri Porto San Paolo. Parzialmente saccheggiato da una volpe, il nido è stato segnalato agli operatori dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo che sono intervenuti e hanno constatato la presenza sia di uova predate sia di uova sane, posizionate in una camera più profonda del nido. L’Amp, nodo della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, ha messo in sicurezza il nido come da protocollo e sono stati allertati il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Guardia costiera. “Questa scoperta, registrata per la prima volta nella spiaggia di Porto Taverna, è motivo di orgoglio per le comunità locali che insistono su questo territorio e certifica il valore dei progetti di conservazione portati avanti in questi anni dall'ente”, dicono dall'Amp. Il nido è stato delimitato con una recinzione e sarà presidiato e monitorato.

