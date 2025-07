Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Olbia, dove un incendio di vegetazione è divampato intorno alle ore 15 in un’area compresa tra via Modena e via Ivrea.

Il rogo, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha richiesto l’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’azione di spegnimento, le fiamme sono state prontamente circoscritte, evitando che si estendessero alle zone limitrofe o coinvolgessero abitazioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Corpo Forestale e diversi volontari della Protezione Civile, impegnati nel contenimento dell’incendio e nella bonifica dell’area.

La polizia locale ha invece gestito la viabilità nelle strade interessate, garantendo la sicurezza del traffico e agevolando le operazioni di soccorso.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata