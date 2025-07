Olbia (ri)avrà il suo teatro comunale: dopo una lunga trattativa, iniziata nel 2022, questa mattina è stato firmato l'atto di compravendita del Cinema teatro Astra, di proprietà privata e oggi entrato ufficialmente tra i beni del patrimonio del Comune.

“Oggi è una giornata storica per Olbia che ha acquistato la storica struttura, per 960mila euro: sentivamo la necessità di un teatro degno del livello culturale ormai raggiunto dalla città”, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, comunicando l'acquisto alla stampa. In disuso dalla fine degli anni Ottanta e dichiarato inagibile dal 2006 in seguito a tre incendi che lo hanno bruciato nei primi anni Duemila, l’Astra, tutelato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari per il suo valore storico, sarà interamente restaurato.

“Da oggi partono le fasi preordinate alla progettazione della ristrutturazione, coordinate dalla Soprintendenza: utilizzeremo le risorse restanti dai due milioni di euro già stanziati per l'acquisto e poi attingeremo a finanziamenti statali ed europei”, ha aggiunto Nizzi. Tempo stimato per i lavori, circa quattro anni e, ultimati, la gestione del teatro sarà affidata a una fondazione. Progettato da uno dei più importanti architetti sardi del XX secolo, Ubaldo Badas, e inaugurato nel 1953, il Cinema teatro Astra è stato il cuore pulsante delle attività culturali della città, tra film d'autore, spettacoli e concerti, per oltre un ventennio.

