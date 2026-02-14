Nascondeva in casa un vero e proprio arsenale da guerra fra fucili, pistole, esplosivi, detonatori, puntatori laser e molto altro: è quanto hanno scoperto nelle campagne di Oschiri i carabinieri della Compagnia di Ozieri, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e degli Artificieri del Comando Provinciale di Sassari.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz nella mattinata di ieri in località Sos Ozzastros, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti: un fucile di precisione marca Zastava M76 cal. 8, completo di ottica e relativo serbatoio; un fucile automatico (arma da guerra) AK47 cal. 7,62; un moschetto automatico marca Beretta (arma da guerra) mod. 38/A cal. 9x19 con relativo serbatoio; una carabina a leva Erma-werke. EG712 cal. 22 con matricola abrasa; una pistola calibro 9 con relativo serbatoio e matricola abrasa; 2 pistole marca Beretta 70 cal. 7,65 mm. con relativo serbatoio e matricola abrasa; una pistola cal. 9x21, con relativo serbatoio e matricola abrasa; una pistola Walther P38 cal. 9x19, con relativo serbatoio e matricola abrasa; un fucile marca Franchi cal. 12 con matricola abrasa; un fucile Hatsan Escort Magnum cal. 20 con matricola abrasa; 16 silenziatori per armi da fuoco; una carabina Diana 25 cal. 4,5 mm; una carabina Gamo Shadow 100 cal. 4,5 mm. con matricola abrasa; una carabina Ruger Air Scout cal. 4,5 mm; 3 pistole a salve Bruni; diversi serbatoi per arma corta e lunga ad alta capacità; 5 ottiche di puntamento di precisione varie marche e modelli; un puntatore laser Beamshot; jammer telefonico (dispositivo di disturbo frequenze) con 8 antenne; giubbotto antiproiettile con lastre artigianali in acciaio; una parrucca; numerosi passamontagna; una pressa per ricarica munizioni completa di accessori; alcune centinaia di bossoli esausti, inneschi, palle e altro materiale utilizzato per la ricarica di munizioni; circa 27 grammi di cocaina; una somma in denaro contante pari a 9.700 euro; vari ordigni esplosivi di fattura artigianale, diversi chili di sostanze chimiche, micce, detonatori e artifizi pirotecnici vari; 652 cartucce cariche (di diversi calibri).

Le armi, l’esplosivo, lo stupefacente, il denaro e tutto il vario materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro mentre, considerato l’alto potenziale deflagrante, il materiale esplosivo è stato distrutto da personale del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Sassari.

Al termine delle attività, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato trasferito in carcere a Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.



