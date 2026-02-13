Il personale delle Fiamme Gialle di Olbia sta conducendo una vasta attività nella città gallurese che ha già portato all’arresto di cinque persone e, stando a indiscrezioni, riguarderebbe altri soggetti che sarebbero sotto controllo da mesi. I militari in queste ore avrebbero perquisito tre abitazioni trovando pieno riscontro alle ipotesi investigative.

Sono stati arrestati due fratelli, un uomo di 60 anni e il figlio di venti e un altro giovane di vent’anni. Sono stati sequestrati cocaina, hashish, amfetamine, contanti, materiale per il confezionamento della droga. Il materiale sarebbe stato trovato nelle camere da letto e in armadi posizionati all’esterno delle abitazioni.

Le indagini sono in pieno svolgimento e si parla del ritrovamento di una pistola. I finanzieri hanno trasmesso gli atti alla Procura dei minori per la posizione di un ragazzino. Nessun commento da parte dei difensori dei cinque arrestati, gli avvocati Giovanni Rassu e Cristina Cherchi.

