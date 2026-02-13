Olbia, maxi operazione antidroga delle Fiamme Gialle: cinque arrestiSequestrati cocaina, hashish, amfetamine, contanti, materiale per il confezionamento dello stupefacente
Il personale delle Fiamme Gialle di Olbia sta conducendo una vasta attività nella città gallurese che ha già portato all’arresto di cinque persone e, stando a indiscrezioni, riguarderebbe altri soggetti che sarebbero sotto controllo da mesi. I militari in queste ore avrebbero perquisito tre abitazioni trovando pieno riscontro alle ipotesi investigative.
Sono stati arrestati due fratelli, un uomo di 60 anni e il figlio di venti e un altro giovane di vent’anni. Sono stati sequestrati cocaina, hashish, amfetamine, contanti, materiale per il confezionamento della droga. Il materiale sarebbe stato trovato nelle camere da letto e in armadi posizionati all’esterno delle abitazioni.
Le indagini sono in pieno svolgimento e si parla del ritrovamento di una pistola. I finanzieri hanno trasmesso gli atti alla Procura dei minori per la posizione di un ragazzino. Nessun commento da parte dei difensori dei cinque arrestati, gli avvocati Giovanni Rassu e Cristina Cherchi.