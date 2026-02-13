Brutto colpo per il centrosinistra tempiese in vista delle prossima partita elettorale per la conquista del Comune. La segretaria del circolo cittadino del Pd, Marina Tamponi, con un lungo post su Facebook ha comunicato che che non sussistono le condizioni per la presentazione di una lista di centrosinistra con la sua candidatura alla carica di sindaca. Tamponi era stata indicata come figura di riferimento della lista guidata dal Pd nel corso di una assemblea pubblica.

Ma ora ha sciolto la riserva escludendo la sua candidatura. Marina Tamponi nella nota parla di importanti riscontri tra iscritti e simpatizzanti per una lista di centrosinistra, all’interesse iniziale però non sarebbero seguiti atti e fatti concreti, coerenti con la volontà di realizzare il progetto. Uno dei passaggi più significativi della nota è questo: «Soprattutto vi è stata, da parte mia, molta difficoltà a reperire candidature. Le motivazioni in alcuni casi derivano dalla continua percezione di un centrosinistra spaccato, percezione alimentata anche dalla scelta di un noto esponente locale di Sinistra Italiana, peraltro candidato sindaco del centro-sinistra alle precedenti elezioni, di non collaborare al progetto del campo progressista e per contro di sostenere il candidato sindaco di altra lista, nonostante il medesimo abbia all’interno della stessa esponenti del partito Fratelli d’Italia».

Un passaggio polemico che riguarda l’esponente di Sinistra Italiana, Nicola Comerci. Tamponi ha anche rassegnato le dimissioni dalla carica di segretaria e ha dichiarato: «Lascio, consapevole di aver fatto del mio meglio e di aver lavorato in buona fede per il bene comune. Spero di passare il testimone a qualcuno che possa svolgere il ruolo con rinnovata energia e maggiore forza».

