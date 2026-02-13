Il tentativo di riparare il Parco Tenda non ha portato i risultati sperati: i danni del maltempo sono troppi. La struttura, uno dei cuori pulsanti del Carnevale di Tempio, resterà quindi chiusa, e la riapertura non è prevista prima di circa trenta giorni.

Sino al 17 febbraio il Parco Tenda non sarà utilizzabile per i tanto attesi festeggiamenti. Ma non tutto è perduto: si fa strada l’ipotesi di un nuovo evento straordinario, che potrebbe permettere di recuperare i festeggiamenti saltati durante il Carnevale.

Ieri mattina si è svolto il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici, per valutare l’entità dei danni e scongiurare l’annullamento della festa che ora avrà pesanti ripercussioni economiche, vista la portata dell’evento.

