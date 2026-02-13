Ha visto una soddisfacente partecipazione il Career Day, organizzato ad Arzachena dall’Ipsar Costa Smeralda, nella sede di via Paolo Dettori, lo scorso 10 febbraio, un evento, come ha scritto lo stesso istituto di formazione professionale, finalizzato a far incontrare “le migliori strutture ricettive della Gallura, aziende di servizi, ristoranti e supermercati. Un’occasione unica per sostenere colloqui e costruire il tuo futuro professionale. Aperto a tutti: studenti cittadini”, al quale hanno partecipato anche l’associazione Cuochi Gallura e l’associazione Italiana Sommelier-Delegazione Gallura. Non ha mancato di far visita alla manifestazione l’amministrazione comunale, con il sindaco Roberto Ragnedda ed alcuni assessori, giunti nel bel mezzo degli incontri tra studenti, aziende e professionisti del settore.

“Il Career Day rappresenta un’importante occasione di confronto tra chi cerca e offre lavoro, collaborazioni o altre opportunità di crescita e qualificazione", ha dichiarato l'amministrazione comunale. "L’obiettivo dell’Ipsar è di rafforzare il legame tra scuola e imprese del territorio, per questo il Comune partecipa all’iniziativa”.

L’Istituto Alberghiero Ipsar di Arzachena ha celebrato recentemente i suoi primi sessant’anni di attività con due appuntamenti, il 13 dicembre e il 4 febbraio, entrambi legati alla figura del principe Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, che ideò e sostenne fortemente l’apertura di questo istituto. Un anniversario che con quale si è voluto confermare, non solo il ruolo di rilievo dell’Ipsar, nell’attività formativa indirizzata al turismo di qualità, ma anche il suo profondo radicamento nella comunità di Arzachena e della Gallura. L’Ipsar – affermò Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, alla celebrazione del 13 dicembre scorso – ha prodotto i migliori professionisti nel settore alberghiero al mondo; i direttori dei nostri alberghi più importanti si sono diplomati qua e quindi posso dire, con orgoglio, che questo istituto rappresenta un centro di eccellenza che ha contribuito al successo, nel mondo, della destinazione Costa Smeralda, facendo diventare la nostra la più esclusiva destinazione turistica”.

