Atto intimidatorio questa notte a Olbia ai danni di una rivendita di pezzi di ricambio, la Coarsa.

Davanti all’ingresso dell’attività commerciale è stato collocato un ordigno di medio potenziale che ha danneggiato pesantemente gli infissi.

Sono stati i titolari a dare l’allarme questa mattina e le indagini sono iniziate immediatamente. Procede il personale del Commissariato di Olbia.

Gli investigatori hanno subito sentito i titolari della rivendita e stanno esaminando alcuni filmati di sistemi di videosorveglianza della zona.

Alcune delle vittime si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocato Antonello Desini.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata