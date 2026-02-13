Raid intimidatorio a Olbia: ordigno esplode davanti a una rivendita di pezzi di ricambioDanneggiati gli infissi all’ingresso, a dare l’allarme i titolari. In corso le indagini della Polizia
Atto intimidatorio questa notte a Olbia ai danni di una rivendita di pezzi di ricambio, la Coarsa.
Davanti all’ingresso dell’attività commerciale è stato collocato un ordigno di medio potenziale che ha danneggiato pesantemente gli infissi.
Sono stati i titolari a dare l’allarme questa mattina e le indagini sono iniziate immediatamente. Procede il personale del Commissariato di Olbia.
Gli investigatori hanno subito sentito i titolari della rivendita e stanno esaminando alcuni filmati di sistemi di videosorveglianza della zona.
Alcune delle vittime si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocato Antonello Desini.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -