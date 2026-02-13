Olbia, massaggi con finale a sorpresa: clienti picchiati e derubati, due sudamericani a processoL’annuncio online, l’incontro in uno studio o un b&b e poi, durante il trattamento, la rapina. Numerose le vittime, e in tanti non hanno sporto denuncia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il copione era sempre lo stesso, l’annuncio pubblicato online con la presentazione di una serie di massaggi “speciali” a costi contenuti, l’appuntamento in uno studio (o in un b&b) e poi la sorpresa, pessima, per i clienti.
Due sudamericani, secondo la Procura di Tempio, nel 2024 hanno agito anche a Olbia, mietendo vittime tra professionisti e commercianti della città gallurese. Il massaggio, stando alle indagini condotte dalla Polizia, era l’esca per l’aggressione organizzata in modo da sorprendere il cliente e derubarlo.
Nel corso del trattamento, la vittima veniva immobilizzata improvvisamente, picchiata e rapinata (soldi, orologi e altri oggetti di valore). I due sudamericani sono stati rinviati a giudizio dalla gup di Tempio, Federica Distefano. Avrebbero agito a Olbia e in diverse città della Penisola, si parla di una decina di casi. Ma molte vittime non avrebbero denunciato per evitare di essere identificate.