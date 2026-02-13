Il copione era sempre lo stesso, l’annuncio pubblicato online con la presentazione di una serie di massaggi “speciali” a costi contenuti, l’appuntamento in uno studio (o in un b&b) e poi la sorpresa, pessima, per i clienti.

Due sudamericani, secondo la Procura di Tempio, nel 2024 hanno agito anche a Olbia, mietendo vittime tra professionisti e commercianti della città gallurese. Il massaggio, stando alle indagini condotte dalla Polizia, era l’esca per l’aggressione organizzata in modo da sorprendere il cliente e derubarlo.

Nel corso del trattamento, la vittima veniva immobilizzata improvvisamente, picchiata e rapinata (soldi, orologi e altri oggetti di valore). I due sudamericani sono stati rinviati a giudizio dalla gup di Tempio, Federica Distefano. Avrebbero agito a Olbia e in diverse città della Penisola, si parla di una decina di casi. Ma molte vittime non avrebbero denunciato per evitare di essere identificate.

