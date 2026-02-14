Gli interventi che l’Amministrazione Lai definisce “strategici” nell’area portuale di Cala Gavetta e Cala Balbiano rientrano in un percorso di ammodernamento delle infrastrutture al servizio del diporto e della città. Un piano mirato che punterebbe a migliorare qualità dei servizi, sicurezza e attrattività, con ricadute dirette sia per i diportisti sia per l’economia locale. Il primo tassello riguarda la sostituzione della struttura esistente con un nuovo pontile di 36 metri, progettato per offrire spazi più sicuri e funzionali. «La nuova struttura – sostiene l’Amministrazione - migliorerà sensibilmente il comfort per i diportisti, garantendo una migliore fruibilità degli spazi, maggiore stabilità e standard di sicurezza più elevati».

Cuore dell’intervento è il potenziamento della rete elettrica e dei servizi: attraverso l’attivazione della cabina di trasformazione da media a bassa tensione, già installata, la potenza disponibile salirà fino a 800 kW per l’area portuale, con ulteriori 100 kW destinati al contesto urbano. Un salto di qualità che consentirà di rispondere alle esigenze delle imbarcazioni moderne, sempre più dotate di impianti energivori.

Prevista inoltre l’installazione di 30 nuove colonnine elettrico-idriche di ultima generazione, che incrementeranno i punti di allaccio e ridurranno le criticità nella distribuzione della corrente. Il porto potrà così accogliere unità di dimensioni maggiori, garantendo servizi affidabili e adeguati. “Investire nel sistema portuale significa credere nello sviluppo economico legato al mare”, sottolinea l’assessore alla Portualità Valerio Pisano. Un impegno già premiato: dopo la riqualificazione e l’inaugurazione di Cala Balbiano, c’è stato «un incremento del 50% delle entrate, a dimostrazione di come investire in infrastrutture moderne significhi creare valore e migliorare la sostenibilità economica della gestione».

