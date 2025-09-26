Tranquillamente a passeggio sulla spiaggia rosa di Budelli, in violazione del divieto assoluto di accesso all’arenile disposto per preservare il fragile ecosistema di quello che è un luogo “simbolo” dell’Isola, reso in qualche modo anche romantico dalla storia del suo ex “custode” Mauro Morandi.

Erano in sei, tutti turisti stranieri, stamattina. Sul posto, dopo la segnalazione di un operatore turistico, sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza assieme al personale dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Un gommone dell’Ente Parco ha raggiunto immediatamente l’area intimando ai turisti di allontanarsi immediatamente. Poi la Gdf, una volta individuato il catamarano su cui alloggiavano, li ha identificati e ha contestato la violazione, sanzionandoli per 300 euro ciascuno.

«Chi sceglie di ignorare le regole non solo mette a rischio un patrimonio unico, ma manca di rispetto all’intera comunità che lo custodisce», spiega l’Ente Parco. «Il rispetto delle regole è l’unico modo per garantire la conservazione di luoghi tanto preziosi quanto fragili come la Spiaggia Rosa».

(Unioneonline/L)

