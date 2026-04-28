Grande soddisfazione per la buona riuscita del World Bread Masters 2026, secondo master della panificazione svoltosi nei giorni scorsi a Calangianus, evento targato Mirtò, il Festival internazionale del mirto.

Il master mondiale del pane ha rappresentato, per il secondo anno consecutivo, un’importante occasione per celebrare l’arte della panificazione, unendo tradizione e innovazione come simbolo di cultura e passione: la Sardegna, grazie all’intuizione di Mirtò, si è così imposta nuovamente come crocevia di saperi e culture, unendo professionisti e appassionati in un’esperienza che valorizza le radici e guarda al futuro dell’alimentazione.

«Parliamo di una conferma in linea con gli obiettivi nostri e di Mirtò per la promozione e valorizzazione del territorio – spiega Fabio Albieri, sindaco di Calangianus –. Il Palazzo Corda, nel segno della continuità, ha raccontato la storia del nostro paese e della comunità, un valore sociale ed economico, uno scrigno di cultura e tradizione con un’economia che ha trasformato il nostro territorio. Grazie a Mirtò per questo grande successo».

A vincere sono stati: nella categoria Pane Tradizionale, 1° Panificio Arca Sapori (Settimo San Pietro, CA); 2° Panificio Manconi (Tempio Pausania, OT); 3° Deborah Ladu (Ollolai, NU). Categoria Pane Innovativo: 1° Giulietta Vestrelli (Umbria). Categoria Pane Dolce: 1° Claudia Pistol (Romania), 2° Panificio Arca Sapori (Settimo San Pietro, CA). Categoria Pane Artistico: 1° Panificio Arca Sapori (Settimo San Pietro, CA), 2° Rosalba Deiana (Tertenia, OG), 3° Amici di Nemo (Arzachena, OT).

Invitato dal Comune di Calangianus e da Mirtò al World Bread Masters 2026, il protagonista dell’apertura dell’evento è stato il presidente della «Provincia privata della Gallura», Francesco Giorgioni. Sulla base di un’intuizione di Mirtò, Giorgioni, insegnante di scuola superiore e giornalista, si è preso la scena con un personaggio di fantasia, tra l’ironico e il satirico, che sta ottenendo grande successo in Sardegna tra la platea dei social.

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