Torna la normalità in via del Collegio a Cagliari dopo l’attentato alla moschea. Come ogni venerdì, i residenti della Marina hanno spostato le proprie auto dalla strada per permettere alla comunità musulmana di sistemare i tappeti in strada e ai fedeli di pregare.

«Questo episodio non ci ferma e non ci deve fermare», ha commentato l’imam Mehrez Triki. «Non abbiamo problemi con nessuno, in questo quartiere tutti ci vogliono bene».

Il quartiere ha confermato anche questa mattina la vicinanza e la solidarietà: «Qui alla Marina siamo una grande comunità».

La comunità cristiana, e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza alla comunità mussulmana, così come il parroco della chiesa di Sant’Eulalia Marco Lai: «Quest’attentato sembra minare un’armonia, una storia di convivenza, fraternità e amicizia».

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