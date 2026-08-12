Trinità d’Agultu, l’invasione di corsia poi lo schianto: muore una donna di 58 anniLa vittima si chiamava Andreana Demuro, è deceduta sul colpo
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Tragedia sulla provinciale 90 in direzione Trinità d’Agultu, dove una donna di 58 anni, Andreana Demuro, è morta sul colpo dopo uno scontro frontale mentre viaggiava a bordo di una Opel Corsa verso il paese.
Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe una invasione di corsia. Poi l’impatto violento contro una Mazda guidata da un uomo di 58 anni.
Per la donna non c’è stato scampo. Inutili i soccorsi da parte degli operatori sanitari, intervenuti sul posto con due ambulanze e un elisoccorso Areus che ha trasferito all’ospedale di Tempio il conducente della Mazda rimasto lievemente ferito.
Sul posto i carabinieri della compagnia di Valledoria, i vigili del fuoco di Tempio. Si indaga per la ricostruzione della dinamica e le eventuali responsabilità.