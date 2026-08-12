Incidente tra due moto a Olbia: quattro feritiÈ avvenuto nella notte sulla statale 125
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Un incidente stradale ha coinvolto due moto nella notte sulla statale 125 all’altezza dello svincolo per Le Vecchie Saline nel comune di Olbia.
Le due moto procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.
Il personale del 118, intervenuto con 3 ambulanze, ha accompagnato i 4 motociclisti in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. I vigili del fuoco di Olbia hanno messo in sicurezza i due mezzi e l'area circostante.
(Unioneonline/A.D.)