Vino, feste popolari e cavalli hanno portato migliaia di emozioni nel cuore di Luogosanto durante uno dei fine settimana più intensi di “Lu Statiali in Locusantu”. Calici diVini, la Festa di Santu Chilgu e Lu Palu di la Stella hanno scandito tre serate molto partecipate e hanno trasformato il paese in un punto di incontro per residenti e visitatori. «Uno dei momenti più intensi della programmazione di “Lu Statiali in Locusantu”», commenta il sindaco Agostino Pirredda. Le tre manifestazioni hanno raccontato aspetti diversi ma complementari dell’identità locale: il Vermentino di Gallura e le produzioni enogastronomiche, la cultura delle feste e la lunga tradizione equestre.

Lu Palu di la Stella ha regalato uno dei momenti più seguiti. Il Rione di San Paolo ha accolto un pubblico numeroso per la diciannovesima edizione della gara. Joele Carta, 18 anni, cassiere dell’associazione culturale Lu Juali, ha conquistato il primo posto in sella a Rainbow.

Le tre giornate hanno prodotto anche un’importante ricaduta promozionale per Luogosanto. Il pubblico ha affollato strade e piazze, ha scoperto prodotti, tradizioni e luoghi e ha contribuito a dare visibilità all’offerta culturale e turistica del paese. Dietro il programma, associazioni, volontari e operatori hanno sostenuto una complessa organizzazione. «Perché le feste, a Luogosanto, non sono soltanto appuntamenti in calendario. Sono la grande anima del nostro paese», conclude Pirredda.

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