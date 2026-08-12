Scontro fra due auto a Trinità d’Agultu, morta una donnaL’incidente questa mattina, la vittima aveva 58 anni
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Grave incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 90 nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in Gallura. Una donna, 58 anni di Tempio Pausania, ha perso la vita.
Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 8 e 30, due auto si sono scontrate frontalmente. La donna è stata estratta dalle lamiere dell’auto sulla quale viaggiava ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco.
(Unioneonline/A.D.)