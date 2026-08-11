A Olbia torna il Red Valley, e col festival targato Magma Events, in programma dal 13 al 15 agosto alla Olbia Arena, tornano divieti, restrizioni e le regole per la viabilità, che sono, poi, quelle già adottate quest’anno in occasione dei concerti di Vasco Rossi e Jovanotti.

Nelle tre giornate della manifestazione dalle 15 alle 5 del mattino, nel raggio di 500 metri dalla Olbia Arena, sono vietati il consumo, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°, sia in forma fissa che ambulante, ma anche la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante e inclusi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori diversi da carta o materiale compostabile.

Posto che nei giorni dell’evento l’amministrazione comunale invita i cittadini a muoversi a piedi il più possibile, per chi avesse bisogno vicino alla Olbia Arena a disposizione c’è il parcheggio a pagamento in zona Tilibbas con due accessi: da via Mincio (sopraelevata nord) e da via dei Lidi all’intersezione con via Tirso.

La sopraelevata resterà aperta, mentre dalle 17 del 13 agosto e fino a cessate esigenze saranno chiusi gli accessi alla rotonda Europa. Dall’una del pomeriggio del 13 agosto fino a cessate esigenze resterà chiusa via Libia, mentre dalle 17 lo saranno via Capoverde, via Seychelles (tra via Qatar e via Capoverde), viale Italia (tra la rotonda Europa – eccetto la porzione per immettersi in via Indonesia – e la rotonda Italia).

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