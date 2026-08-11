Incidente stradale a Olbia. Stamattina in via dei Lidi un’auto guidata da una donna, per cause ancora da stabilire, ha urtato una macchina parcheggiata e ha concluso la propria corsa ribaltandosi in mezzo alla carreggiata.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti. Mentre la conducente del veicolo, rimasta ferita, è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Olbia per le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona hanno provocato rallentamenti temporanei alla circolazione stradale. Sul posto anche la Guardia di Finanza.

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