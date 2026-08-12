Il Comune di Calangianus punta sul potenziamento della sicurezza urbana con un progetto per l’ampliamento della rete comunale di videosorveglianza. L’intervento, approvato dalla giunta comunale (e pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.sardegna.it) prevede la realizzazione di 11 nuove postazioni distribuite tra il centro abitato, le principali vie di accesso e alcune aree periferiche. La nuova rete dovrebbe quindi creare una sorta di “anello di sicurezza” lungo i varchi del paese, affiancando al controllo della viabilità anche la tutela di parchi, impianti sportivi e luoghi di maggiore aggregazione.

L’obiettivo è aumentare la capacità di prevenzione e deterrenza dei reati, tutelare il patrimonio pubblico, contrastare l’abbandono dei rifiuti e offrire alle forze dell’ordine un ulteriore strumento per le attività investigative. Particolare rilievo viene dato alle telecamere Ocr/Anpr per la lettura automatica delle targhe, che saranno installate nei principali varchi stradali. Il sistema consentirà di monitorare i flussi veicolari e, attraverso le banche dati delle forze di polizia, di individuare veicoli rubati o irregolari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le nuove telecamere saranno collocate in punti strategici: incrocio SS 127-SP 136, rotatoria Calangianus-Luras, via Sant’Antonio, Dessì, bivio La Grazia sulla SS 127, La Talga, Ufficio turistico, cimitero, centro sportivo Firuccia, parco urbano di Vignaredda e Pascaredda.

(Unioneonline/En.Ne.)

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