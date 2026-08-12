Scontro frontale nella notte ad Arzachena: sei feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 sulla strada provinciale 59 bis all'altezza dell'incrocio di Cala Bitta per un grave incidente stradale.

Per cause in accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente. Sono sei in tutto i feriti che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto 3 ambulanze, una pattuglia della polizia per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre 2 ore.

Stamattina alle 8, 30 una donna è morta in uno scontro frontale a Trinità d’Agultu. E nella notte alle Vecchie saline di Olbia 4 motociclisti sono rimasti feriti nel terzo incidente stradale della giornata in Gallura.

(Unioneonline/En.Ne.)

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