Ricevuta la segnalazione da Abbanoa, il Comune di La Maddalena in forma che nella notte tra martedì e mercoledì, avrà luogo un intervento dei tecnici di Abbanoa, per l’esecuzione di operazioni che necessitano avere le tubature vuote di acqua, e che pertanto sarà necessario interrompere il flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze dalle 22:00 di martedì 17 fino alle 8:00 di mercoledì 18 marzo. Pertanto, nella fascia oraria indicata potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti vie:

Via Trinità, Via G. Gellone, Via Roma, Via Asquer, Via Cairoli, Via Ilva, Via Volturno, Via Marco Polo, Via Calatafimi, Via Petrarca, Via Balilla, Via Cappellini, Via Com. Avegno, Via B. Sassari, Via Aspromonte, Via Terralugiana, Via Roma, Via R. Sanzio, Via D. Corti, Via Monte Rotondo, Via Maggiore Leggero, Via A. Volta, Via A. Millelire, Via Montebello, Via Generale Zicavo, Via Magenta, Via Camillo Benso Conte di Cavour, Via A. Viggiani, Via T. Zonza, Via G. Galilei, Via U. Foscolo, Via E. D' Arborea, Via G. Marconi, Via Guerrazzi, Via Monte Sinnai, Via Domenico Millelire, Isola Budelli, Via Balbo, Via A. Magnaghi, Via G. Leopardi e Via A. Spano.

L’intervento di manutenzione dei tecnici di Abbanoa avrà luogo sulla condotta di via Colonnello Galliano, all’altezza dell’incrocio con via Ilva. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Abbanoa avverte inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata