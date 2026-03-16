Era un laboratorio orafo, per anni ha svolto l’attività di “Compro oro” senza alcuna autorizzazione. L’esercizio abusivo di un’attività con sede vicino al porto turistico di La Maddalena è stata denunciata dai militari del Gruppo di Olbia della Guardia di Finanza.

Dai controlli è emerso che il titolare non avesse l’iscrizione al registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam). L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un’ingente movimentazione di oro, per un ammontare complessivo di oltre 3 chili in totale inosservanza della normativa di settore.

Nei confronti dell’imprenditore è stata anche sviluppata un’attività ispettiva che ha consentito di ricostruire, complessivamente, operazioni commerciali, nascoste al Fisco, per oltre 160 mila euro. Così è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per esercizio abusivo dell’attività di compro oro.

(Unioneonline)

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