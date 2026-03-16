Maxi evasione nel “Compro oro” abusivo di La MaddalenaAcquistava metalli preziosi senza autorizzazioni: nei guai il titolare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Era un laboratorio orafo, per anni ha svolto l’attività di “Compro oro” senza alcuna autorizzazione. L’esercizio abusivo di un’attività con sede vicino al porto turistico di La Maddalena è stata denunciata dai militari del Gruppo di Olbia della Guardia di Finanza.
Dai controlli è emerso che il titolare non avesse l’iscrizione al registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam). L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un’ingente movimentazione di oro, per un ammontare complessivo di oltre 3 chili in totale inosservanza della normativa di settore.
Nei confronti dell’imprenditore è stata anche sviluppata un’attività ispettiva che ha consentito di ricostruire, complessivamente, operazioni commerciali, nascoste al Fisco, per oltre 160 mila euro. Così è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per esercizio abusivo dell’attività di compro oro.
(Unioneonline)