Tre arresti per droga nelle ultime ore tra Olbia e Arzachena.

Ieri pomeriggio a Olbia i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo a bordo di un auto ma quest’ultimo è sceso dal mezzo e, dopo aver spintonato i militari, ha cercato di darsi alla fuga.

Prontamente raggiunto, fermato e perquisito è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina già suddivise e pronte per lo spaccio. È scattato quindi l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio: l’uomo è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Poco dopo, i carabinieri della Stazione di Arzachena hanno arrestato altri due uomini per spaccio. Hanno seguito i loro movimenti sospetti e poi li hanno fermati e perquisiti, anche a casa, trovando numerose dosi di cocaina, hashish, marijuana e ketamina, oltre a sostanze da taglio, bilancini e agende per rendicontare le vendite effettuate. Entrambi sono stati condotti nel carcere di Bancali.

