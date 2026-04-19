Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la Sp 24, che collega i centri di Loiri con Padru.

Per cause da accertare, una motocicletta e un mezzo agricolo, che procedevano in direzioni opposte, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco e personale sanitario del 118, che hanno presentato le prime cure sul posto al motociclista poi trasferito in ospedale a Olbia.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area dell’incidente e i veicoli coinvolti.

Sul posto per i rilievi di rito e la gestione del traffico i carabinieri e la Compagnia Barracellare di Loiri Porto San Paolo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata