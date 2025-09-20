Tragico schianto frontale nel pomeriggio sulla Sp 5, in territorio di Aglientu: nell’incidente ha perso la vita Gerolamo Pirodda, agricoltore di 88 anni residente in paese.

La sua Panda, stando a una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Non è escluso che a causare lo scontro sia stato un malore dell’anziano.

Sul posto per i rilievi sono intervenuto i carabinieri del Radiomobile di Tempio, assieme ai vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi distrutti e messo in sicurezza l’area.

Altri due feriti, che viaggiavano sull’altra vetture, sono stati soccorsi dal 118: sono intervenute tre ambulanze.

